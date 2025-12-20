Ссылки для упрощенного доступа

В Турции стало известно о третьем упавшем беспилотнике

Беспилотник "Мерлин", скриншот из видео Минобороны России
Беспилотник "Мерлин", скриншот из видео Минобороны России
Неизвестный беспилотник упал в провинции Балыкесир на западе Турции. По данным телеканала CNN Turk, инцидент произошёл в районе города Маньяс к югу от Мраморного моря.

Судя по фото и видео, речь идет о российском разведывательном дроне "Мерлин-ВР", но официально принадлежность аппарата турецкими властями пока не подтверждена.

Как пишет издание Hürriyet, дрон упал ещё 10 декабря, но известно о нем стало только сейчас. Местные жители заметили что-то на пшеничном поле, начали поиски и обнаружили беспилотник с раскрытым парашютом. Спецслужбы направили аппарат в Анкару для детальной экспертизы.

По словам старосты деревни, на аппарате не было никаких надписей, флагов или опознавательных знаков, пишет Hürriyet.

19 декабря МВД Турции сообщило о падении, предположительно, российского разведывательного беспилотника "Орлан-10" в провинции Коджаэли, недалеко от Стамбула. А 15 декабря Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные сбили "вышедший из-под контроля" дрон над Чёрным морем.

