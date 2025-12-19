В Турции упал беспилотник — предположительно, российский

Беспилотник типа "Орлан-10" упал в провинции Коджаэли, недалеко от Стамбула, сообщает МВД Турции. "Был обнаружен беспилотный летательный аппарат, предположительно российского производства, типа "Орлан-10", используемый для разведки и наблюдения", – говорится в сообщении ведомства.

МВД проводит расследование обстоятельств происшествия.

Как рассказал газете Hurriyet местный житель, беспилотник упал в среду, однако он не сообщил о нём сразу, так как подумал, что у дрона есть владелец.

Это уже второе сообщение о падении на территории Турции беспилотника на этой неделе. 15 декабря Минобороны страны сообщило, что турецкие военные сбили "вышедший из под контроля" дрон над Чёрным морем.

Согласно информации из открытых источников, беспилотники "Орлан-10" имеют дальность полета до 600 километров и продолжительность полёта до 16 часов, могут нести нагрузку до пяти килограммов.

Российская сторона сообщения о падении дронов в Турции не комментировала.

