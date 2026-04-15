В Турции - второй случай стрельбы в школе за два дня. Есть жертвы

В Турции четыре человека погибли, более 20 ранены в результате стрельбы в школе. Это второй случай нападения на школу в стране за последние двое суток.

Стрельба произошла в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны. Среди погибших, как сообщается, один преподаватель и трое учащихся. По словам губернатора, нападавший - ученик той же школы, он мёртв, предположительно он покончил с собой. Неясно, учитывается ли он в числе четырёх погибших, о которых сообщается.

Турецкие СМИ со ссылкой на власти пишут, что стрелял ученик восьмого класса. Он пришёл в школу с пятью единицами оружия, предположительно принадлежавшими его отцу, бывшему полицейскому. О мотивах нападавшего пока не сообщается.

В соцсетях появилось видео, на котором ученики спасаются бегством из здания школы, некоторые прыгают со второго этажа.

Накануне, 14 апреля, при нападении на профессионально-технический лицей на юго-востоке Турции были ранены около 20 человек, главным образом ученики лицея. Сообщается, что огонь открыл бывший ученик лицея. После прибытия полиции он покончил с собой, сообщают власти.

Нападавшему было 18 лет. Стрельба произошла в городе Сиверек. По сообщениям, бывший ученик открыл огонь из длинноствольного оружия во внутреннем дворе, после чего вошёл в здание и продолжил стрелять. Некоторые ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

В Турции подобные нападения крайне редки. Пока нет сообщений о том, могли ли быть два нападения за последние двое суток как-то связаны между собой.