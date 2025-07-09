В Турции заблокировали чатбот Grok за оскобления Эрдогана

Власти Турции заблокировали чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI и интегрированный в соцсеть X, после того, как в его ответах на запросы пользователей представители властей усмотрели оскорбления в адрес президента страны Реджепа Эрдогана.

Сообщается, что генеральный прокурор Анкары распорядился начать расследование. Это первый случай запрета на доступ к ИИ-чатботу в Турции.

"Поведение" Grok в последние дни привлекло внимание не только в Турции, но и в самих США, а также в русскоязычном сегменте X. Чатбот удалил ряд своих сообщений, опубликованых ранее в X, после того, как ряд пользователей пожаловался на выраженные в них антисемитские настроения и высказанные похвалы в адрес нацистского фюрера Адольфа Гитлера.

В свою очередь, пользователи X обратили внимание на то, что в беседах со сторонниками вторжения в Украину Grok резко осуждает их, используя характерную для проукраинских комментаторов лексику ("ватники", "зетники" и так далее). Пользователи при этом обращают внимание и на то, что Grok приводит в поддержку своей позиции логичные аргументы. Некоторые пользователи, однако, отмечают, что в других диалогах Grok, напротив, критикует Украину.

Чатбот неоднократно критиковал и своего "создателя" Илона Маска и президента США Дональда Трампа, используя аргументацию их политических оппонентов.

Накануне сообщалось, что компания xAI изменила поведение чат-бота Grok, позволив ему высказывать мнения, которые раньше считались политически некорректными, а также учитывать возможную предвзятость СМИ. При этом, как утверждали разработчики, в любом случае ответы чатбота должны быть основаны на фактах.