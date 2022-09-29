В Туве задержали участниц акции протеста против мобилизации

В столице Тувы Кызыле на площади Арата прошла женская акция против мобилизации. Полиция задержала около 20 участниц протеста, сообщили они Сибирь.Реалии.
"Нет мобилизации", — скандировали участницы протеста. Акция была прервана сотрудниками полиции через пять минут после начала.
На видео, оказавшемся в распоряжении редакции Сибирь.Реалии, сотрудники полиции втроем насильно уводят женщину, которая была готова сама покинуть площадь. Также известно о задержании матери с ребенком в коляске.
В горотделе полиции у задержанных переписывают данные и берут отпечатки пальцев, сообщила Сибирь.Реалии одна из задержанных жительниц Кызыла.
- Военный комиссар Тувы Артын Демир-оол 29 сентября сообщил, что в республика "выполнила квоту" по числу мобилизуемых. Призывников разместили на базе 55-й мотострелковой бригады, которая участвует в военных действия на территории Украины.
- Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале мобилизации на войну с Украиной. После этого по всей России начались антивоенные акции протеста, на которых задержали более тысячи человек.
- 24 февраля в Кызыле прошли одиночные пикеты с требованием прекратить войну в Украине. За время вторжения в Республике Тыва, по подсчетам Сибирь.Реалии, было составлено меньше всего протоколов за антивоенное поведение в восточной части России.
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