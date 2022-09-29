В Туве задержали участниц акции протеста против мобилизации

В столице Тувы Кызыле на площади Арата прошла женская акция против мобилизации. Полиция задержала около 20 участниц протеста, сообщили они Сибирь.Реалии.

"Нет мобилизации", — скандировали участницы протеста. Акция была прервана сотрудниками полиции через пять минут после начала.

На видео, оказавшемся в распоряжении редакции Сибирь.Реалии, сотрудники полиции втроем насильно уводят женщину, которая была готова сама покинуть площадь. Также известно о задержании матери с ребенком в коляске.

В горотделе полиции у задержанных переписывают данные и берут отпечатки пальцев, сообщила Сибирь.Реалии одна из задержанных жительниц Кызыла.