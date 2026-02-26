В Твери задержана выдвигавшаяся в президенты Екатерина Дунцова

В Твери полицейские задержали Екатерину Дунцову, выдвигавшуюся в президенты России. Как сообщает партия "Рассвет", это произошло на вечере писем политическим заключённым.
"Екатерину увезли в центральный отдел полиции для дачи объяснений. Остальные участники задержаны не были", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной стал анонимный донос на готовящийся вечер писем в регионе.
- ЦИК отказал Дунцовой в регистрации ее инициативной группы для начала предвыборной агитации и сбора подписей, таким образом фактически не допустив ее до выборов. Комиссия сослалась сначала на формальные нарушения в оформлении документов, а потом – на то, что инициативная группа избирателей, которая насчитывала на тот момент уже несколько тысяч россиян, "не была создана". Дунцова считает, что ее не допустили к выборам по политическим мотивам.
- В мае 2024 году Минюст России внес Дунцову в реестр "иноагентов". Позднее суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за недонесение на себя как на "иноагента".