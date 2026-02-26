В Твери задержана выдвигавшаяся в президенты Екатерина Дунцова

В Твери полицейские задержали Екатерину Дунцову, выдвигавшуюся в президенты России. Как сообщает партия "Рассвет", это произошло на вечере писем политическим заключённым.

"Екатерину увезли в центральный отдел полиции для дачи объяснений. Остальные участники задержаны не были", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной стал анонимный донос на готовящийся вечер писем в регионе.