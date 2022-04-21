В Твери загорелось оборонное НИИ. Есть жертвы

В Твери произошел пожар в административном корпусе научного института Минобороны России. Персонал организации эвакуирован. На месте работают пожарные. Об этом "Интерфаксу" сообщили в командовании гарнизона.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, один человек погиб , 16 человек пострадали. Большинство получили травмы, выпрыгивая из окон. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.

Источник "Интерфакса"в регионе сообщил, что возгорание произошло в одном из институтов Воздушно-космических сил (ВКС) России. Предположительно, пожар начался на втором этаже здания с деревянными перекрытиями, изнутри обшитого пластиком, сообщает в твиттере издание SOTA.Из-за ядовитого дыма люди не смогли эвакуироваться, приходилось выпрыгивать из окон.

По данным телеграм-канала "Скоро война", загоревшийся НИИ принимал участие в разработке "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для стратегических бомбардировщиков Ту-160.