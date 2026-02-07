В Тверской области был атакован химический завод

В Тверской области России в ночь на субботу был атакован Редкинский химический завод, который в числе прочего производит топливо для российских ракет. Об этом сообщают российские и украинские телеграм-каналы. Об ударе также написал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Удар по Редкинскому заводу в Тверской области нанесли военные Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины, сообщили украинские СМИ hromadske и "Суспільне" со ссылкой на свои источники в СБУ.

Атаку подтвердил и губернатор Тверской области Виталий Королев, хотя он и не назвал предприятие, которое было атаковано. "Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа. На настоящее время информация о пострадавших отсутствует. Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте", – цитирует слова Королева официальный канал администрации Тверской области. Позже там же появилось сообщение о ликвидации пожара.



Министерство обороны России ранее сообщало о 4 перехваченных в ночь на субботу беспилотниках над Тверской областью.

Пожар на территории Редкинского химического завода после украинского удара минувшей ночью был также зафиксирован системой спутникового мониторинга пожаров NASA FIRMS.

Тверская область расположена в сотнях километров от Украины. Подобные атаки по российским промышленным и энергетическим объектам в тылу в последнее время совершаются регулярно.