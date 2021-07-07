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Захвативший отделение Сбербанка в Тюмени задержан

Иллюстративное фото

В Тюмени неизвестный , который в среду утром захватил отделение Сбербанка и удерживал заложников, сдался полиции и задержан. Никто не пострадал,сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Ранее источник агентства сообщил, что злоумышленник утверждает, что у него есть самодельное взрывное устройство, и требует выкуп в 15 миллионов рублей наличными.

Как пишет Baza, злоумышленник зашел в банк с рюкзаком, из которого были видны торчащие провода. Начальница отделения смогла уговорить его вывести всех посетителей из отделения и осталась вместе с ним и ещё одной сотрудницей. По другим данным, в заложниках были трое сотрудников банка.

Из жилого дома в Тюмени, где на первом этаже располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек. Полиция перекрыла близлежащие улицы.

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