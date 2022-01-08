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В Тюменской области 9 человек умерли от отравления метиловым спиртом

В Тюменской области 9 человек умерли от отравления метиловым спиртом с водочной этикеткой. Возбуждено уголовное дело, сообщило в субботу Тюменское областное следственное управление.

Агентство "Интерфакс", отмечает, что с 3 января в двух городских торговых точках был продан метиловый спирт - в бутылках с водочной этикеткой "Родники Сибири".

После употребления этой жидкости, умерли 9 человек. Задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 30 до 50 лет.

Ведётся расследование. За его ходом надзирают руководители регионального следственного управления.

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