В Тюменской области людей эвакуируют сёлами из-за наводнения

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим за сутки поднялся более чем на три метра. Вода быстро подбирается к населённым пунктам, объявлена эвакуация населения. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что такого высокого уровня воды не наблюдалось 77 лет.

"Нужно понимать, что мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное – эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно", – написал глава региона в своём телеграм-канале.

В Ишимском и Казанском районах Тюменской области работают лодочные переправы. Большая вода уже отрезала населённые деревни Рагозину и Орловку Ишимского района, село Назарово в Абатском районе, село Жигули и деревню Тюлешов Бор в Викуловском районе, а также деревню Малые Ярки в Казанском районе.

Объявлена эвакуация пяти поселений, передают "Темы Тюмени". Жителей Синицина, Симанова, Детского дома, Дома Отдыха и Детского санатория власти призывают срочно эвакуироваться в пункты временного размещения, взяв с собой документы, бельё и лекарства.

Жители деревни Малые Ярки вынуждены жить в поле – только сюда они смогли эвакуироваться самостоятельно. Пострадавшие от наводнения несколько часов ждали МЧС в холодной воде, но спасатели в итоге не приехалию Об этом местные жители сообщили редакции Сибирь.Реалии.

Моор сообщил, что все, кто пострадал от затопления домов, получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Ранее он же заявлял, что власти могут ввести штрафы за отказ от принудительной эвакуации из зоны паводка.