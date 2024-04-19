В Тюменской области людей эвакуируют сёлами из-за наводнения

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим за сутки поднялся более чем на три метра. Вода быстро подбирается к населённым пунктам, объявлена эвакуация населения. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что такого высокого уровня воды не наблюдалось 77 лет.
"Нужно понимать, что мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное – эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно", – написал глава региона в своём телеграм-канале.
В Ишимском и Казанском районах Тюменской области работают лодочные переправы. Большая вода уже отрезала населённые деревни Рагозину и Орловку Ишимского района, село Назарово в Абатском районе, село Жигули и деревню Тюлешов Бор в Викуловском районе, а также деревню Малые Ярки в Казанском районе.
Объявлена эвакуация пяти поселений, передают "Темы Тюмени". Жителей Синицина, Симанова, Детского дома, Дома Отдыха и Детского санатория власти призывают срочно эвакуироваться в пункты временного размещения, взяв с собой документы, бельё и лекарства.
Жители деревни Малые Ярки вынуждены жить в поле – только сюда они смогли эвакуироваться самостоятельно. Пострадавшие от наводнения несколько часов ждали МЧС в холодной воде, но спасатели в итоге не приехалию Об этом местные жители сообщили редакции Сибирь.Реалии.
Моор сообщил, что все, кто пострадал от затопления домов, получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Ранее он же заявлял, что власти могут ввести штрафы за отказ от принудительной эвакуации из зоны паводка.
- Ранее стало известно, что жители села Пахомова в Тюменской области самостоятельно сделали дамбу из мешков с глиной, чтобы спасти свои семьи и дома от наводнения. На следующий день представитель МЧС приказал разобрать им дамбу из-за того, что она слишком близко расположена к дому его подчинённого.
- В 2017 году Ишим пережил наводнение, в результате прорыва одной из дамб вода затопила жилые дома. На сегодня в Тюменской области из-за паводка закрыты федеральные трассы Р-254 "Иртыш", Р-354 "Екатеринбург – Шадринск – Курган", а также "Иртыш" на подъездах к Тюмени и Ишиму.
- Эвакуацию жителей из-за паводков проводят также в Курганской, Томской и Кемеровской областях. Паводок затронул и Казахстан: там из зон затопления эвакуировали более 86 тысяч человек. Нынешний паводок в Оренбургской области – крупнейший за всю историю наблюдений в регионе. Ему присвоен статус ЧС федерального характера. По последним данным, ущерб инфраструктуре оценивается более чем в 40 миллиардов рублей. Из пострадавших районов эвакуировано больше 10,7 тысячи человек, из них около полутора тысяч находятся в пунктах временного размещения.
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