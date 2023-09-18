В Тюменской области учительницу заставили уволиться из-за фото

В Тюменской области учительницу из города Ишима Анастасию Шумилову заставили уволиться из-за фотографии в шортах и купальнике в соцсетях. Об этом пишет телеграм-канал "Говорит НеМосква".

В школе № 8 Шумилова успела проработать только два месяца после вуза. Ещё до своего совершеннолетия она работала моделью, рекламируя одежду и заведения. Местный житель Владимир Воронов опубликовал её рекламные фото в шортах и купальнике в своем паблике "вИшиме.орг" с комментарием: "Ученики в восторге! Родители в прострации". После этого директор школы вызвала Шумилову и потребовала либо удалить все фото, либо уволиться. Учительница отказалась удалять свои старые фото из соцсетей.

"Получила трудовую и завершила карьеру учителя за 15 тысяч 100 рублей в месяц, – написала Шумилова. – Не понимаю, почему я должна удалять своё прошлое? Своё портфолио?" Шумилова написала в прокуратуру региона заявление о вмешательстве в частную жизнь и по факту публикации своих снимков, на которых ей нет 18 лет.

Отозвать заявление она готова, только если Воронов принесёт ей извинения за вмешательство в её частную жизнь, а руководство школы аннулирует увольнение.