В тюрьме в США умер Олдрич Эймс, осуждённый за шпионаж в пользу РФ

В тюрьме в американском штате Мэриленд умер Олдрич Эймс - бывший сотрудник контрразведывательной службы ЦРУ, осуждённый в 1990-е годы к пожизненному заключению за шпионаж в пользу СССР и России. О смерти 84-летнего Эймса сообщили американские СМИ со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США. Он скончался 5 января. О причинах смерти не сообщается.

Как отмечают The Washington Post и CBS, деятельность Эймса привела к гибели по меньшей мере 10 агентов - офицеров советских спецслужб, завербованных ЦРУ и приговорённых в СССР к расстрелу по обвинению в госизмене. Она также затронула более 100 операций ЦРУ. Она расценивается как один из наиболее серьёзных ударов по американской спецслужбе за всю её историю. Как признался на суде сам Эймс, он передал советскому КГБ имена практически всех известных ему агентов ЦРУ и других американских и зарубежных служб в СССР.

Сотрудничать с КГБ он начал в 1985 году, причём, в отличие от многих других двойных агентов, не по идеологическим, а по корыстным соображениям. Отмечается, что одним из главных факторов, приведших к разоблачению и задержанию в феврале 1994 года, стали его крупные траты. В том же году его осудили на пожизненное заключение без права на помилование.

В результате дела Эймса ушёл в отставку тогдашний директор ЦРУ Джеймс Вулси, дело привело к временному росту напряжённости в отношениях США и России. "Возникли вопросы, если Россия ведёт направленную против нас шпионскую деятельность, не следует ли нам отменить или приостановить оказание ей помощи?" - вспоминал тогдашний президент США Билл Клинтон. По его словам, тогда он выступил против этого. Российский президент Борис Ельцин заявил, что не знал о деятельности Эймса.