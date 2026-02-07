В Уфе неизвестный напал с ножом на студентов в общежитии

В Уфе неизвестный с ножом напал на людей в общежитии Башкирского государственного медицинского университета. Об этом сообщают местные СМИ.

По последним сообщениям, шесть человек были ранены, среди них ребёнок а также, по ряду сообщений, полицейский. Большинство раненых - студенты. По данным Baza, двух человек госпитализировали в тяжёлом состоянии, ещё трёх — в состоянии средней тяжести. Нападение, как сообщают несколько СМИ, было совершено на корпус, где живут иностранные студенты.

Нападавший, как сообщается, был задержан. О его личности и мотивах информации пока нет.