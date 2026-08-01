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В Уфе после атаки беспилотников загорелся НПЗ

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

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Дым над Уфой после атаки беспилотников, 1 августа 2026 года
Дым над Уфой после атаки беспилотников, 1 августа 2026 года

Утром в субботу Уфу атаковали украинские беспилотники. Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что "из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление".

Украинские мониторинговые каналы публикуют фото и видео сразу нескольких пожаров в промзоне города.

OSINT-аналитик издания Astra, проанализировав фото и видео пожара, установил, что два столба черного дымы поднимаются над нефтеперерабатывающим заводом "Башнефть-Уфанефтехим".

По данным Astra, это предприятие перерабатывает до 8,2 млн тонн нефти в год, а также выпускает моторные топлива, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды.

Режим беспилотной опасности в Башкортостане объявили сегодня в 09:35 по местному времени. В это же время Росавиация объявила о закрытии аэропорта Уфы.

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