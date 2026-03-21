В Уфе в результате атаки украинских дронов пострадали два человека

В Уфе в результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека, сообщили местные власти. По их данным, дроны сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов города. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. В результате падения обломков беспилотников на здание загорелся утеплитель.

Пострадавшие – двое рабочих, госпитализация им не потребовалась.

Издание Astra, изучив видео очевидцев, пришло к выводу, что беспилотники направлялись в Северную промзону Уфы, где расположены нефтехимические предприятия, в том числе три нефтеперерабатывающих завода компании "Башнефть".

Об атаках дронов сообщили и власти Москвы. В телеграм-канале мэра Москвы говорится более чем о 20 беспилотниках, сбитых на подлёте к городу. В 10 утра по московскому времени вводились ограничения на работу аэропорта Шереметьево.

Минобороны России в утренней сводке в субботу заявило, что с вечера 20 марта по утро 21 марта над территорией России и аннексированным Крымом в общей сложности сбиты 283 беспилотника.