В Ухте пенсионера оштрафовали на 120 тыс рублей за антивоенные картинки

В Республике Коми суд оштрафовал пенсионера из Ухты Арти Аарде на 120 тысяч рублей за опубликованные им в социальной сети "ВКонтакте" антивоенные картинки. Суд счёл, что четыре изображения, размещённые пенсионером на своей странице, дискредитировали российскую армию. За каждое из них Аарде должен заплатить по 30 тысяч рублей. При этом размер его пенсии составляет 15 тысяч рублей в месяц.

До этого в квартиру к пенсионеру ворвались сотрудники регионального Центра противодействия экстремизму. По данным телеграм-канал SOTA, с жалобой к ним обратилась 51-летняя жительница Ухты Людмила Великая, которая потребовала "привлечь к ответственности гражданина, который ведёт агитацию в пользу украинских националистов".

При этом на картинках, которые разместил Арти Аарде, никаких упоминаний Украины нет. Одна из них имеет подпись "русские солдаты воюют террором с детьми", но где именно и в какое время это происходит - не уточняется.