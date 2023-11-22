В Ухте задержали полицейского по подозрению в пытках местной жительницы

В Ухте задержали полицейского подозреваемого в пытках местной жительницы, которую он обнаружил на месте убийства. В отношении сотрудника МВД возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что следствие намерено ходатайствовать об аресте полицейского. Его имя в сообщении не называется. Сообщается, что он выбивал из пострадавшей признательные показания.

По данным телеграм-канала "Baza", задержан 36-летний подполковник полиции Владимир Торлопов. В ночь на 24 июня он приехал на место убийства 57-летнего Алексея Ширшикова. Торлопов якобы был пьян и сразу предположил, что мужчину убила его 50-летняя гражданская супруга. "Baza" утверждает, что Торлопов избивал женщину, таскал её за волосы, кидал на тело погибшего и удерживал на нем, душил и выкручивал руки, требуя признаться в преступлении.

На следующий день после произошедшего, по данным телеграм-канала, Торлопова повысили до замглавы ОВД Ухты.