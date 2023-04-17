В УК внесена поправка об "исполнении решений иностранных органов"

В Госдуму внесены поправки, предусматривающие введение в Уголовный кодекс новой статьи - "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов". Она предполагает наказание до пяти лет лишения свободы, - сообщает ОВД.Инфо.

Из текста поправки неясно, будет ли распространяться её действие, например, на взаимодействие с ЕСПЧ, где по-прежнему рассматриваются жалобы граждан России. Российские власти заявили, что не будут исполнять решения этого органа.

Поправки предложены к законопроекту, который уже принят в первом чтении. Они предусматривают также ужесточение наказания по целому ряду статей Уголовного кодекса, в том числе о госизмене. Проект опубликован на портале "Законотворчество".

По статье о госизмене, согласно законопроекту, в случае принятия поправок может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Также предлагается ужесточить возможное наказание по статье о диверсии - также до пожизненного заключения с конфискацией имущества. По статье о теракте предлагается увеличить максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Ужесточаются наказания ещё по ряду статей.

Как отмечает ОВД.Инфо, поправки внесли в законопроект, который находится на рассмотрении Думы с ноября 2022 года. Второе чтение теперь должно пройти 18 апреля. Тогда же, по опыту Госдумы, проект может быть принят и в окончательном третьем чтении.