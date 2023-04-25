В Украине арестовали активы жены Медведчука на 27 млн долларов

Суд в Украине арестовал активы бывшей телеведущей Оксаны Марченко, жены пророссийского политика Виктора Медведчука, на сумму более одного миллиарда гривен (более 27 миллионов долларов). Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Речь идет о 13,7% акций "Запорожского завода ферросплавов" – одного из крупнейших предприятий в Европе. Как утверждает ведомство, Марченко владеет акциями через четыре оффшорных компании.

"Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", – сказано в заявлении СБУ.

В конце марта суд в Украине арестовал активы Марченко общей стоимостью 440 миллионов гривен (11,9 миллионов долларов). Тогда СБУ сообщало, что решение суда касается 6,8% акций ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании. В феврале суд арестовал имущество Марченко на сумму более 5,6 миллиардов гривен (152,4 миллиона долларов).

Марченко подозревают в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.