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В Украине арестовали новые активы жены Медведчука на почти $20 млн

Оксана Марченко

Суд в Украине в очередной раз арестовал активы бывшей телеведущей Оксаны Марченко, жены пророссийского политика Виктора Медведчука. Новые активы оцениваются в 740 миллионов гривен (более 19,8 миллионов долларов). Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Речь идет об акциях в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области: АО "Эксимнафтопродукт", ЧАО "Синтез Ойл", ЧАО "Синтез Транзит", ООО "Укрлоудсистем", АО "Одеснефтепродукт", ЧАО "Черноморский топливный терминал" и ООО "Альбион Коммодитиз". Как утверждает СБУ, Марченко владеет акциями через ряд оффшорных компаний.

В ведомстве также отметили, что эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке топлива и других критических грузов через акваторию Черного моря.

"Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", – сказано в заявлении СБУ.

Ранее ведомство как минимум три раза сообщало об аресте различных активов Марченко: в феврале – на сумму 152,4 миллиона долларов, в марте – 11,9 миллионов долларов, в апреле – более 27 миллионов долларов.

Марченко подозревают в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

  • Медведчук – один из лидеров запрещённой после начал войны партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Известны его дружеские отношения с Владимиром Путиным, президент России – крёстный отец дочери Медведчука. С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по уголовному делу о госизмене. Спустя три дня после начала военного вторжения России в Украину стало известно о его побеге. В апреле 2022 года он был задержан и впоследствии арестован судом. В сентябре украинская сторона обменяла Медведчука на пленных украинских военнослужащих.

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