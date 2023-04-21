В Украине бывший замминистра обороны обвинён в злоупотреблениях

В пятницу НАБУ заявило, что вручило "уведомления о подозрении" двум бывшим высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины и что в результате их действий государству был нанесен ущерб почти в 12 миллионов гривен (328 тысяч долларов). Имена подозреваемых не раскрываются и не сообщается, как они отреагировали на обвинения.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в злоупотреблениях по контрактам закупок продовольствия бывшему заместителю министра обороны и еще одному бывшему чиновнику министерства.

По информации НАБУ, в тендерах были намеренно исключены требования по своевременной транспортировке продовольствия и пополнению запасов.

Эти случаи не связаны с расследованием украинских СМИ в начале этого года о завышенных ценах на закупку продовольствия для ВСУ.

Европейский Союз сделал борьбу с коррупцией одним из обязательных условий для вступления Украины в ЕС, отмечает "Голос Америки.