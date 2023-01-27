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В Украине чиновникам запретили выезжать за границу во время войны

Здание Кабинета министров Украины

Кабинет министров Украины одобрил постановление, которое запрещает чиновникам во время войны выезжать за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми – можно. Кататься на отдых – нет", – говорится в сообщении.

23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым чиновникам можно выезжать за пределы Украины исключительно в рамках служебных командировок. Вскоре стало известно о поездке в Таиланд народного депутата Николая Тищенко – там он планировал провести встречу с украинской общиной. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу и не подписывал распоряжение на командировку в Таиланд. В результате чиновника исключили из партии "Слуга народа".

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