В Украине чиновникам запретили выезжать за границу во время войны

Кабинет министров Украины одобрил постановление, которое запрещает чиновникам во время войны выезжать за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми – можно. Кататься на отдых – нет", – говорится в сообщении.

23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым чиновникам можно выезжать за пределы Украины исключительно в рамках служебных командировок. Вскоре стало известно о поездке в Таиланд народного депутата Николая Тищенко – там он планировал провести встречу с украинской общиной. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу и не подписывал распоряжение на командировку в Таиланд. В результате чиновника исключили из партии "Слуга народа".