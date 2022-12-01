В Украине демонтируют памятники Николаю Островскому и Суворову

В городе Шепетовка Хмельницкой области Украины демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому.

Памятник был установлен в 1966 году у местного музея, также носившего имя Николая Островского. Он родился в Шепетовке и описал свою юность в принесшей ему славу в Советском Союзе книге "Как закалялась сталь". Помимо прочего, там описана и борьба героя - Павки Корчагина - со сторонниками независимости Украины.

Монумент демонтировали по инициативе местных властей, глава областной администрации Сергей Гамалий заявил, что прошлое необходимо помнить, но от памятников коммунистической эпохи нужно избавляться. Памятник отправят на "вечное хранение". Украинская пресса ранее отмечала, что музей в Шепетовке "известен своими оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями", он продолжает работу как Музей пропаганды.

В городе Измаил Одесской области в тот же день начались работы по демонтажу памятника российскому полководцу Александру Суворову. В Измаиле Суворов одержал одну из наиболее известных своих побед - войска под его командованием взяли турецкую крепость. И здесь памятник демонтируют по решению местных властей. Его будут хранить на территории местного предприятия водного хозяйства, куда раньше отвезли демонтированный памятник Ленину.