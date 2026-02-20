В Украине и Молдове задержали 10 человек, подозреваемых в подготовке покушений на журналистов, военных и общественных деятелей. Об этом сообщили генпрокурор Украины Руслан Кравченко, Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция Украины.

Операция проводилась СБУ совместно с Генеральным инспекторатом полиции Молдовы. По информации Кравченко, участники сети действовали под кураторством российских спецслужб. Они собирали информацию о передвижении, образе жизни, местах отдыха, проживании определенного круга лиц с целью организации подготовки и последующего их убийства за денежное вознаграждение. За каждое убийство, как заявил генпрокурор, обещали до 100 тысяч долларов в зависимости от статуса лица.

Основной их целью, как утверждается, были журналисты, общественные деятели, руководитель стратегического предприятия и военные Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, в том числе бойцы Иностранного легиона ГУР и представитель ГУР и замглавы Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

В Украине задержали семь человек, в Молдове – трех человек, включая предполагаемого организатора сети. По данным СБУ, это 34-летний гражданин Молдовы, которого завербовали спецслужбы России, когда он отбывал срок в российской колонии, а после отбытия срока его отправили в Молдову "для формирования агентурно-боевой группы". Как говорится в пресс-релизе, он набирал "единомышленников" с прокремлевскими взглядами, прежде всего людей с военным опытом. По данным ведомства, сообщники организатора сети были из Украины, ЕС и непризнанного Приднестровья.

Одна группа его агентов, как утверждается, следила за потенциальными жертвами, притворяясь курьерами сервисов доставки, другая группа должна была совершить убийства. "Далее российскую агентуру перебрасывали в Украину под видом туристов, а затем рассредоточивали по арендованным жилищам в разных регионах", – заявили в СБУ. Во время обысков изъяты оружие, боеприпасы, боевые гранаты и средства связи.

Фигурантам дела в Украине сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству по заказу и незаконном обращении с оружием. Им грозит пожизненное заключение.