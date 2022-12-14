В Украине конфисковано всё движимое и недвижимое имущество Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции и взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и деньги бывшего президента страны Виктора Януковича.

Как сообщил ВАКС в фейсбуке, были конфискованы в частности бывшая резиденция Януковича Межигорье под Киевом, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, квартира на Оболонской набережной в Киеве, финансовые средства на счетах (более 1 миллиона долларов), доли в предприятиях, а также, как говорится в сообщении, 537 культурных ценностей, стоимость которых оценивается более чем в 18,7 млн евро. Это книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушка XIX века.

Янукович был президентом Украины с 2010 до 2014 года. В феврале 2014 на фоне массовых уличных выступлений его противников (Майдан) он бежал из страны; это стало одним из поводов для аннексии Крыма и последующего начала конфликта в Донбассе. В Украине Януковича обвинили в госизмене и других преступлениях; по одному из дел он был заочно осуждён к 13 годам лишения свободы. Янукович живёт в России, он давно не появлялся на публике.

"Межигорье" - один из наиболее известных активов экс-президента, приватизированная связанной с ним компанией правительственная резиденция в глазах многих граждан Украины стала символом коррупции. После победы Майдана по резиденции проводились экскурсии, участники которых могли увидеть знаменитый "золотой батон" и другие артефакты.