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В Украине на фронте погиб бывший депутат Верховной рады

Олег Барна

Бывший депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Олег Барна погиб на фронте, сообщила Украинская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Таврического направления украинской армии.

Он служил в звании сержанта на должности командира гранатометного отделения, его подразделение принимает участие в боях под Бахмутом.

55-летний политик в 1990 году участвовал в студенческой голодовке с требованием национализировать имущество компартии и провести перевыборы в республике на многопартийной основе. Работал сельским учителем, после получения Украиной независимости участвовал в социальных протестах, в “Оранжевой революции”, в событиях на Майдане в 2013-2014 году.

В январе 2015 года Барна, уже избравшийся в Раду, заявил с трибуны, что войну на востоке Украины нельзя называть антитеррористической операцией. Он возложил вину за развязывание войны на президента России Владимира Путина, назвав его популярным нецензурным словом, и призвав к тому же коллег по парламенту.

  • Семья Барны заявила, что его тело ещё не найдено, поэтому близкие сохраняют надежду на то, что он может оказаться жив.

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