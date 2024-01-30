В Украине началось обсуждение нового законопроекта о мобилизации

Кабинет министров Украины 30 января утвердил и внёс в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.

Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами, сообщает министерство обороны.

В законопроекте чётко определён срок службы на период военного положения. Люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. Добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации, отмечает "Украинская правда".

Ежегодный основной отпуск в период действия военного положения, согласно законопроекту, в течение календарного года может предоставляться частями не менее 15 календарных дней. Освобождённые из плена военные получат дополнительные 90 дней отпуска, если они решили продолжить службу.

После мобилизации все граждане будут проходить обязательное военное обучение 2-3 месяца. В правительстве отмечают, что мобилизованный не может быть сразу отправлен на фронт.

Законопроект предлагает отменить срочную службу, а вместо нее ввести базовую военную подготовку. Участник такой подготовки в возрасте 18-24 лет самостоятельно выбирает, когда пройти военное обучение, которое продлится максимум 5 месяцев. В то же время, за мобилизованным будет сохраняться его рабочее место, чего нет в действующем законодательстве, отмечается в публикации "Украинской правды".

За законопроект ещё предстоит проголосовать Верховной раде на ближайшей пленарной неделе в феврале.