В Украине начато расследование действий полицейских во время теракта

Глава МВД Украины Игорь Клименко поручил провести расследование действий полицейских во время теракта в Киеве, в результате которого погибли шесть человек. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором патрульные убегают, услышав звуки стрельбы.

"Служить и защищать" – не просто лозунг. Оно должно быть подкреплено соответствующими профессиональными действиями. Особенно в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей", – написал Клименко.

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил, что расследование начато, а полицейские отстранены от службы. "Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в сети, опрашиваются свидетели", – добавил он.

На данный момент в больницах остаются восемь пострадавших в результате стрельбы, среди них один ребенок. "Среди взрослых один пострадавший – в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом, еще трое –в состоянии средней тяжести", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.