В Украине начато расследование действий полицейских во время теракта

Глава МВД Украины Игорь Клименко поручил провести расследование действий полицейских во время теракта в Киеве, в результате которого погибли шесть человек. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором патрульные убегают, услышав звуки стрельбы.
"Служить и защищать" – не просто лозунг. Оно должно быть подкреплено соответствующими профессиональными действиями. Особенно в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей", – написал Клименко.
Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил, что расследование начато, а полицейские отстранены от службы. "Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в сети, опрашиваются свидетели", – добавил он.
На данный момент в больницах остаются восемь пострадавших в результате стрельбы, среди них один ребенок. "Среди взрослых один пострадавший – в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом, еще трое –в состоянии средней тяжести", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
- Вечером в субботу в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по прохожим на улице и захватил супермаркет, взяв заложников. Мужчина не выдвигал никаких требований. Одновременно в квартире, где был зарегистрирован нападавший, произошел пожар. Он был убит в ходе штурма супермаркета.
- Случившееся расследуется как теракт. Личность стрелка установили – это мужчина 1968 года рождения. Во время нападения он использовал легально зарегистрированное огнестрельное оружие.