В Украине начато расследование действий полицейских во время теракта

Полицейский возле супермаркета, который захватил нападавший, Киев, Украина, 18 апреля 2026 года
Глава МВД Украины Игорь Клименко поручил провести расследование действий полицейских во время теракта в Киеве, в результате которого погибли шесть человек. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором патрульные убегают, услышав звуки стрельбы.

"Служить и защищать" – не просто лозунг. Оно должно быть подкреплено соответствующими профессиональными действиями. Особенно в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей", – написал Клименко.

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил, что расследование начато, а полицейские отстранены от службы. "Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в сети, опрашиваются свидетели", – добавил он.

На данный момент в больницах остаются восемь пострадавших в результате стрельбы, среди них один ребенок. "Среди взрослых один пострадавший – в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом, еще трое –в состоянии средней тяжести", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

  • Вечером в субботу в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по прохожим на улице и захватил супермаркет, взяв заложников. Мужчина не выдвигал никаких требований. Одновременно в квартире, где был зарегистрирован нападавший, произошел пожар. Он был убит в ходе штурма супермаркета.
  • Случившееся расследуется как теракт. Личность стрелка установили – это мужчина 1968 года рождения. Во время нападения он использовал легально зарегистрированное огнестрельное оружие.
