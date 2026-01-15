В Украине начато расследование из-за слов Леонида Волкова

В Украине начато досудебное расследование (аналог возбуждения уголовного дела) из-за слов российского оппозиционного политика Леонида Волкова в частной переписке о командире Русского добровольческого корпуса (РДК) Денисе Капустине и украинских чиновниках. Об этом сообщает издание "Главком" и другие украинские СМИ со ссылкой данные Единого реестра досудебных расследований Украины. Дело зарегистрировано 13 января 2026 года.

Из выписки, опубликованной изданием, следует, что расследование ведется по статье Уголовного кодекса Украины об оправдании вооружённой агрессии России против Украины.

По делу на данный момент нет подозреваемых. Сам Волков его не комментировал.

Ранее в офис генерального прокурора Украины обратилась депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Она просила дать правовую оценку информации, опубликованной в СМИ о переписке Волкова, сообщает "Настоящее Время".

5 января 2026 года бывшая сотрудница Фонда борьбы с коррупцией, одним из руководителей которого является Волков, Анна Тирон, которая сейчас работает в РДК, опубликовала сообщение от Волкова, которое он ей написал после известия о смерти Капустина (о его гибели сообщил РДК, однако позднее выяснилось, что его смерть в Украине инсценировали, как утверждается, в рамках контрразведывательной операции). Волков в этом сообщении приветствовал гибель Капустина (называя его "нациком" - Капустин придерживается крайне правых взглядов). Также российский оппозиционер назвал на тот момент главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (сейчас он глава офиса президента) "гнусным деревенским политтехнологом", и сказал, что надеется, что он, а также уволившийся с этого поста после коррупционного скандала Андрей Ермак и советник офиса Михаил Подоляк, "сядут". При этом Волков подчёркивает, что и предполагаемая гибель Капустина, и преследование названных им чиновников пошли бы на пользу Украине.

После публикации скриншотов переписки Волков написал, что его сообщение было "эмоциональное и резкое" и ему следовало лучше себя контролировать. Но еще раз отметил, что плохо относится к неонацистам, а "энергию, которая направлена на травлю российской политической оппозиции, куда полезнее было бы направить на борьбу с Путиным".

Департамент миграции Литвы после этого обратился в Департамент госбезопасности (литовскую спецслужбу) за дополнительной консультацией по поводу "возможной угрозы национальной безопасности" в связи с высказыванием живущего в Литве Волкова. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене седьмого января заявила, что "такие высказывания неприемлемы, и такой человек не должен оставаться в Литве". Позднее в интервью Delfi Ругинене сказала, что не хотела бы, чтобы ее личная позиция в отношении Леонида Волкова отразилась на решении литовских ведомств о его дальнейшем проживании в стране.

Леонид Волков - один из соратников погибшего в российской колонии Алексея Навального. Он неоднократно высказывался в поддержку Украины и с осуждением войны. Ряд других российских оппозиционеров и украинских активистов, однако, критикуют его и ФБК за недостаточную, по их мнению, поддержку Украины.