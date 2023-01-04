В Украине назвали имена военных РФ, управляющих иранскими дронами

В Украине назвали имена российских военных, которые управляют иранскими дронами-камикадзе Shahed, с помощью которых армия России атакует позиции украинских войск и объекты инфраструктуры.

В совместном расследовании журналистов изданий "Слідства.Інфо" и "Нашi грошi.Львiв" говорится, что прошедшим летом военные российского государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, который базируется в Коломне, учились управлять дронами Shahed под прикрытием "армейских соревнований" в иранском городе Кашан. Расследователи идентифицировали четырёх из них: по их данным, это капитан ВВС РФ Андрей Степовой, лейтенант ВВС РФ Евгений Глухов, а также военнослужащие Сергей Созинов и Глеб Пивкин. Позже все они, вернувшись Коломну, сами стали обучать операторов дронов перед отправкой в войска.

В расследовании также отмечается, что время "армейских соревнований" в Кашане (август текущего года) совпало с датой поставки первой партии иранских дронов в Россию.