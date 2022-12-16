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В Украине объявлена воздушная тревога. Взрывы в Киеве. Харьков без света

Люди укрываются в метро Киева во время тревоги

Почти на всей территории Украины утром в пятницу была объявлена воздушная тревога. Сообщается о пуске российскими военными крылатых ракет.

СМИ и главы администраций ряда регионов Украины, в том числе Киевской, Полтавской, Днепропетровской областей сообщают о работе систем ПВО.

Взрывы были слышны в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании в объекты в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах города. Глава Харьковской областной администрации сообщил об ударах по объектам инфраструктуры в Харькове. Город полностью остался без электричества, как и Полтава. Перебои с электричеством и в ряде других регионов Украины, в том числе в Киеве. Также сообщается о взрывах в Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Виннице. Сообщений о жертвах пока нет.

Речь идёт об очередной массированной российской ракетной атаке по объектам энергетики. Последний подобный удар по многим областям Украины наносился 5 декабря. 11 декабря была совершена целенаправленная атака беспилотников на Одессу.

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