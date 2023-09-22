Национальная комиссия по стандартам украинского языка разрешила писать слова "Россия", "Российская Федерация", "Российская империя", "Москва" и ряд других, связанных с этими понятиями, слов с маленьких букв. Отныне такое написание не будет квалифицироваться "как уклонение от нормы", хотя речь пока идёт только о текстах "неофициального характера".

В комиссии отметили, что решение принято "с учётом героической борьбы украинского народа за независимость украинского государства".

Ранее вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала Национальную комиссию по стандартам украинского языка "формализовать то, что и так делают все украинцы".