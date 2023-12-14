В Украине открыто дело против солдат РФ, наступавших под прикрытием пленных

В Украине открыто уголовное производство по факту использования российскими военными пленных в качестве "живого щита", сообщает Украинская служба Радио Свобода со ссылкой на Офис Генпрокурора страны. Дело возбуждено по статье о нарушении законов и обычаев войны на основе видеоматериала, опубликованного накануне.

13 декабря Украинская служба Радио Свобода опублкиковала видео, снятое беспилотником на территории Запорожской области, на котором группа российских военных с высокой долей вероятности используют взятых в плен украинских солдат в качестве живого щита во время наступления на позиции ВСУ. Предположительно один из пленных погиб.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на направлении, где было снято видео, со стороны российской армии воюют силы 234-го десантно-штурмового полка.