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В Украине погиб генерал-майор российской армии Роман Кутузов 

Российская военная форма (вероятно, с убитого солдата) на дороге в селе Дмитровка Киевской области, апрель 2022 года

В Украине, во время боёв возле посёлка Николаевка Попаснянского района, погиб генерал-майор российской армии Роман Кутузов. Об этом сообщили воевавший на стороне сепаратистов писатель Захар Прилепин и несколько прокремлёвских военных корреспондентов.

Отмечается, что район, в котором погиб Кутузов, в данный момент контролируется российскими войсками и частями так называемой Луганской народной республики.

В 2020-м году Кутузов командовал парадом в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Тогда он был начальником штаба 29-й общевойсковой армии.

Ранее СМИ, в числе которых российское издание "Медиазона" и британское Би-би-си, ссылаясь на открытые источники, сообщили о гибели за время боевых действий в Украине около 60 офицеров российской армии в звании от подполковника и выше. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

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