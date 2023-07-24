В Украине погиб командующий "Ленинградским полком", полковник российской армии Евгений Вашунин, сообщил спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

По словам Бельского, 14 июля полковник с группой поддержки выдвинулся навстречу отряду "Шторм", движение было замечено украинскими военными, которые вступили в бой. "В ходе столкновения Вашунин был отсечён от однополчан и серьёзно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты", – утверждает чиновник.

Где именно произошло боестолкновение – не сообщается. Бельский лишь добавил, что Вашунин посмертно представлен к званию Героя России.

Издание "Фонтанка" отмечает, что "Ленинградский полк" сформирован преимущественно из петербургских мобилизованных. Заксобрание города помогало подразделению снаряжением. В конце апреля Евгений Вашунин выступал перед городским парламентом и вручил губернатору Александру Беглову шеврон полка.