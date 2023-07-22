Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Украине погиб корреспондент российского РИА "Новости"

Ростислав Журавлёв

В Украине погиб военный корреспондент российского государственного агентства РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Об этом сообщило в субботу само агентство. Согласно сообщению, Журавлёв погиб "при украинском обстреле в зоне СВО" (специальной военной операции - так российские власти называют войну в Украине).

Как пишет РИА "Новости", обстрел произошёл в районе населённого пункта Пятихатки в Запорожской области. С начала июня за это село ведутся упорные бои, сообщалось о его взятии украинскими силами.

Также, по сообщению агентства, ранения получил его фотокорреспондент Константин Михальчевский.

Союз журналистов России сообщает, что ранения получили также корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков, а среди попавших под обстрел были корреспонденты ТАСС и телеканала "Россия". Минобороны России сообщило, что обстрел произошёл в субботу около полудня. Утверждается, что использовались кассетные боеприпасы. Украинские военные пока никак не комментировали утверждения российской стороны.

Журавлёв вёл телеграм-канал "Нежурка", в котором писал о войне в Украине. Ранее он был активистом запрещённой Национал-большевистской партии и незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова", возглавлял её Свердловское отделение. В 2014 году активно участвовал в аннексии Крыма и в войне в Донбассе на стороне сепаратистов, которых поддерживала Россия.

  • С начала российского вторжения в Украину погибли десятки украинских и зарубежных журналистов и блогеров. Среди погибших в результате российского ракетного удара по Киеву в апреле прошлого года была журналистка Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич. Российскими солдатами в прошлом году был убит украинский фотограф Максим Левин. При обстреле Киева была убита российская оппозиционная журналистка Оксана Баулина.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG