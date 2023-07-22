В Украине погиб корреспондент российского РИА "Новости"

В Украине погиб военный корреспондент российского государственного агентства РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Об этом сообщило в субботу само агентство. Согласно сообщению, Журавлёв погиб "при украинском обстреле в зоне СВО" (специальной военной операции - так российские власти называют войну в Украине).

Как пишет РИА "Новости", обстрел произошёл в районе населённого пункта Пятихатки в Запорожской области. С начала июня за это село ведутся упорные бои, сообщалось о его взятии украинскими силами.

Также, по сообщению агентства, ранения получил его фотокорреспондент Константин Михальчевский.

Союз журналистов России сообщает, что ранения получили также корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков, а среди попавших под обстрел были корреспонденты ТАСС и телеканала "Россия". Минобороны России сообщило, что обстрел произошёл в субботу около полудня. Утверждается, что использовались кассетные боеприпасы. Украинские военные пока никак не комментировали утверждения российской стороны.

Журавлёв вёл телеграм-канал "Нежурка", в котором писал о войне в Украине. Ранее он был активистом запрещённой Национал-большевистской партии и незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова", возглавлял её Свердловское отделение. В 2014 году активно участвовал в аннексии Крыма и в войне в Донбассе на стороне сепаратистов, которых поддерживала Россия.