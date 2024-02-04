В Украине погиб мобилизованный в ряды ВСУ чемпион по пауэрлифтингу

На войне с Россией в Украине погиб мобилизованный в марте 2023 года в ряды ВСУ чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь.

Сообщивший о смерти спортсмена президент Федерации греко-римской борьбы Вадим Кисиль отметил, что Белоконь "ещё в 2017 году установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми", а в 2020 году завоевал титул "самого сильного человека Украины".

Об обстоятельствах гибели Белоконя не сообщается. Известно, что ему было 32 года.