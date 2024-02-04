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В Украине погиб мобилизованный в ряды ВСУ чемпион по пауэрлифтингу

Кладбище в украинском городе Буча, где захоронены сотни граждан Украины - жертв войны
Кладбище в украинском городе Буча, где захоронены сотни граждан Украины - жертв войны

На войне с Россией в Украине погиб мобилизованный в марте 2023 года в ряды ВСУ чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь.

Сообщивший о смерти спортсмена президент Федерации греко-римской борьбы Вадим Кисиль отметил, что Белоконь "ещё в 2017 году установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми", а в 2020 году завоевал титул "самого сильного человека Украины".

Об обстоятельствах гибели Белоконя не сообщается. Известно, что ему было 32 года.

  • С начала полномасштабного российского вторжения на фронте погибли или были ранены десятки спортсменов, вступивших в ряды ВСУ, среди погибших - чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь и чемпион Киева по боксу Артём Моша.

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