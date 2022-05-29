В Украине погиб полковник из пресс‑службы Минобороны РФ

Во время боев в Украине погиб сотрудник пресс-службы Минобороны России полковник Владимир Иванов. Это утверждает "Медиазона", ссылаясь на реестр дел о наследстве и утечки из российских баз данных.

О смерти Иванова ранее сообщил корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию "Бессмертный полк" 9 мая с портретом Иванова. Поддубный назвал его воинское звание - полковник - но не место службы, написав лишь, что тот пошёл на военную службу, окончив философский факультет.

Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал в качестве адреса проживания погибшего адрес главного здания Министерства обороны в Москве.

По данным приложения Getcontact, телефон полковника в записных книжках у некоторых пользователей был записан как "Владимир Пресслужба Минобороны". О сотруднике пресс-службы с таким именем писал и украинский проект "Миротворец", который утверждал, что Иванов "непосредственно причастен к ведению МО РФ информационной войны против Украины".

Министерство обороны публично не подтверждало гибель сотрудника пресс-службы. Также не известно, при каких обстоятельствах он погиб.

Согласно данным "Медиазоны" и Би-би-си, по открытым источникам удалось установить факт гибели в Украине более 2500 военнослужащих российской армии, в том числе около 60 офицеров в звании от подполковника и выше. Би-би-си также сообщает о подтверждённых случаях гибели почти 2-х тысяч бойцов вооружённых формирований пророссийских сепаратистов, в которые после начала войны призывали гражданских лиц. Реальные потери, по всей видимости, выше. Минобороны России не сообщало о них с конца марта, когда оно признало гибель в Украине более 1300 российских военных.