В Украине под обстрелом погибли десятки мобилизованных из Чувашии

В Украине в результате обстрела военной колонны погибли десятки мобилизованных их Чувашии, сообщает издание Idel.Реалии.

По данным СМИ, инцидент произошёл 29 октября, когда 1-й батальон 1251-го мотострелкового полка Вооружённых сил России готовился к переезду. Отмечается, что колонну, состоявшую из грузовиков КАМАЗ и УАЗ, обстреляли ракетами HIMARS.

Точное количество погибших неизвестно. Телеграм-канал "Сердитая Чувашия" со ссылкой на источники с фронта сообщил о как минимум 19 погибших и десятках раненых. При этом один из раненных через своих близких озвучил для издания Idel.Реалии другие цифры – минимум 47 погибших.

Власти Чувашии сведения об обстреле мобилизованных из региона назвали "информационными атаками", которые организованы через украинские телеграм-каналы и направлены "на развитие панических настроений в обществе".

В Минобороны России данные о погибших мобилизованных из Чувашии не комментировали. Ведомство по-прежнему не раскрывает потери личного состава за время войны.

Вместе с тем, по данным украинских властей, за минувшие сутки в результате обстрелов российской армии территории Украины погибли по меньшей мере три мирных жителя и 11 получили ранения.