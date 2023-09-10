В Украине попала под обстрел машина гуманитарной группы

В Украине в результате обстрела автомобиля гуманитарной организации Road to Relief в Донецкой области в воскресенье погибли двое иностранцев. Это следует из сообщения самой гуманитарной группы, а также испанской газеты El Mundo.

В сообщении Road to Relief утверждается, что машина, в которой находились четверо иностранных граждан, была атакована российскими военными. Автомобиль следовал из Славянска в направлении Бахмута и попал под обстрел, проезжая через Часов Яр.

В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась, сказано в сообщении организации. Там также отметили, что сейчас по этому трагическому инциденту собирается вся необходимая информация, и Road to Relief контактирует как с военными, так и с полицией для решения всех вопросов. Российская сторона сведения пока не комментировала.

Как отмечается, жертвами обстрела стали волонтёр из Канады Энтони Игнат и гражданка Испании Эмма Игуаль. Ещё двое волонтёров-медиков - из Германии и Швеции - были серьёзно ранены. Оба госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

Организация Road to Relief действует с марта 2022 года. Она занимается гуманитарной помощью жителям украинских населенных пунктов, находящихся на линии фронта, и эвакуацией людей из зоны боевых действий, отмечает Русская служба Би-би-си.