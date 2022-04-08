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В Украине погибли не менее 55 десантников из одного полка

Разбитая российская техника в Украине

В Украине погибли не менее 55 десантников из одного полка Воздушно-десантных войск России. Это установило издание "Важные истории" (власти России признали его "нежелательной организацией"), проанализировав траурные видео, появившиеся в интернете и присланные подписчиками.

Радио Свобода ранее публиковало видео новой аллеи кладбища в городе Михайловск Ставропольского края с большим количеством свежих могил, венков и флагов ВДВ.
Михайловск – пригород Ставрополя, где дислоцируется 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк. 5 марта власти региона подтвердили гибель в Украине командира этого полка Константина Зизевского, а двумя днями ранее, 3 марта, Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России офицеру 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Нурмагомеду Гаджимагомедову.

"Важные истории" установили, что на опубликованных в интернете фотографиях погибших - не менее 55 военнослужащих этого полка. Помимо командира полка, среди них есть несколько командиров рот. Издание называет имена нескольких погибших офицеров. О всех них ранее сообщали власти различных росийских регионов.

Как отмечает издание, 247-й полк неофициально называют "кузницей комдивов (командиров дивизии)": те, кто проходили службу в полку, нередко становились затем командирами воздушно-десантных соединений. В 2013 году президент Владимир Путин присвоил полку почетное звание "гвардейский".

Официально Минобороны России последний раз называл цифры потерь российских военных в Украине 25 марта, тогда говорилось о 1351 убитом. Украинская сторона, а также разведки западных стран считают, что российские потери существенно выше. Независимое подтверждение в условиях войны получить крайне трудно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне в интервью Sky News назвал российские потери "существенными", сказав, что это "большая трагедия".

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