В Украине при обстрелах за сутки погибли три человека

Не менее трёх человек погибли в Украине за последние сутки в результате российских обстрелов. Это следует из официальных данных украинских властей.

В Днепропетровской области в результате ночного удара погибли два человека, сообщил глава региональной администрации Александр Ганжа. Это произошло в Днепре, где под удар попал частный дом. Вечером 31 января Ганжа сообщил о гибели человека в районе Никополя. Пострадали ещё семь человек, были повреждены два многоэтажных и семь частных домов.

В результате обстрелов Херсонской области за последние сутки были ранены 10 человек, в том числе трое детей, пишет глава региона Александр Прокудин. Утром в воскресенье, как сообщила Херсонская областная военная администрация, в результате обстрела Херсона была тяжело ранена женщина, ей оторвало ногу.

Раненые в результате российских обстрелов есть также в Харьковской, Сумской и Запорожской областях.

Утром 1 февраля Запорожская областная администрация сообщила о том, что под российский удар попал роддом в Запорожье. Сообщается о шести раненых, опубликованы фото и видео с места.

По данным Воздушных сил ВСУ, за ночь российские военные атаковали Украину около 90 дронами, что меньше, чем в среднем в последнее время. Об ударах по объектам энергетики не сообщалось.

За январь российские войска выпустили по Украине более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов, сообщил утром в воскресенье президент Владимир Зеленский. Он отметил, что практически все удары были направлены на объекты инфраструктуры, в том числе энергетику и железную дорогу. "Фиксируем российские попытки разрушать логистику, транспортное сообщение между городами и общинами", – написал Зеленский.

При этом продвижение российских войск на фронте в январе существенно замедлилось в сравнении с предыдущими месяцами.



