В Украине создателя отряда "Волки" Савичича обвинили в преступлениях

В Украине возбуждено уголовное дело против уроженца Боснии и Герцеговины Давора Савичича. Его обвиняют в совершении военных преступлений в ходе войны России против Украины. Об этом сообщает "Укринформ".

Савичич, уроженец города Бановичи, серб по национальности, воевал на стороне самопровозглашённой "ДНР" ещё до российского вторжения в Украину 2022 году. Незадолго до начала полномасштабной войны Савичич создал батальон наёмников "Волки".

Как сообщается, подразделение "Волки" в 2022 году принимало участие в боевых действиях на территории Житомирской и Киевской областей Украины. Впоследствии его преобразовали в бригаду. Следствие обвиняет Савичича в жестоком обращении с жителями Киевской области во время оккупации ряда её районов в феврале-марте 2022 года. Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины, как сообщается, собрала доказательства против Савичича и 22 мая официально заявила о том, что он является подозреваемым. Савичич живёт в Подмосковье.

Как выяснило ранее Радио Свобода, изучив базу пациентов медучреждений Главного военно-медицинского управления Минобороны России (ГВМУ), Савичич оказался полковником Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

В январе 2023 года расследовательские проекты Радио Свобода "Система" и "Схемы" получили доступ к массиву внутренних документов одного из подразделений "Волков", которое воевало в Киевской, Харьковской и Донецкой областях. Журналисты выяснили, что система вербовки ГРУ под вывеской так называемой ЧВК "Редут" включала в себя не менее 20 разнообразных вооруженных формирований. Как минимум четверо из идентифицированных "Системой" и "Схемами" "Волков" оказались бывшими или действующими сотрудниками ГРУ. Позднее выяснилось, что звание полковника имеет и сам Савичич, ранее воевавший в составе ЧВК "Вагнер".