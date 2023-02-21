Украинский суд запретил деятельность Партии регионов 

В Украине апелляционный суд запретил деятельность Партии регионов, лидером которой долгое время был бывший президент страны Виктор Янукович. Кроме того, суд постановил национализировать принадлежащее партии имущество.

Отмечается, что представители политического объединения могут обжаловать решение в течение двадцати дней.

Партия регионов была официально зарегистрирована в Украине в 2000 году. Спустя три года её лидером стал Виктор Янукович. В период его президентства руководимое им политическое объединение имело большинство в парламенте, а председатель партии Николай Азаров был премьер-министром страны. Оппоненты называли её пророссийской.

После революции 2014 года и бегства Януковича из страны партия потеряла политическое влияние и фактически прекратила своё существование. Многие бывшие члены Партии регионов вошли в другое объединение, которое также называли пророссийским — "Оппозиционная платформа - За жизнь".

После полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины деятельность ОПЗЖ была приостановлена указом Владимира Зеленского, её лидер Виктор Медведчук был задержан СБУ по обвинению в госизмене, обменян в Россию и лишён гражданства.