В Украине за сутки погибли трое мирных жителей после ударов РФ

По меньшей мере три человека погибли в Украине за прошедшие сутки из-за российских ударов, сообщают украинские власти. Сообщения обобщило "Настоящее Время".

В Майдане Донецкой области погиб мирный житель, еще шесть человек были ранены.

В Херсонской области погиб один человек, еще трое ранены. В Сумской области власти сообщили о пяти раненых.

Железнодорожная компания "Укрзалізниця" сообщила, что в Одесской области во время эвакуации пассажиров из-за атаки дронов погибла проводница. Она попала под встречный поезд, который направлялся к своей эвакуационной остановке.

Экстренные службы страны также сообщили, что в результате обстрела Черниговской области возник пожар в стойле для скота на фермерском предприятии. В результате погибло одно животное.

Днём ранее российские военные обстреляли энергообъекты в Нежинском районе, из-за чего большая часть Черниговской области Украины осталась без электроснабжения.

Воздушные силы Украины сообщили, что российские военные в ночь на 22 марта выпустили по Украине 139 беспилотников, большую часть, как утверждается, удалось сбить.