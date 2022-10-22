В Украине задержан директор "Мотор Сич" по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины задержала бывшего депутата, директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в госизмене. Об этом сообщает издание "ЗаБор" со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным источника "Украинской правды", бизнесмена подозревают в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.

22 октября дома у 83-летнего Богуслаева прошел обыск. Как пишет "ЗаБор", бизнесмен отказывался открывать двери, и их пришлось вскрывать с помощью спецоборудования.

По статье о госизмене Богуслаеву грозит пожизненное заключение. Сообщается, что его везут под конвоем из Запорожья в Киев.

Вячеслав Богуслаев – общественный и политический деятель Украины, Герой Украины, народный депутат Украины (5-го, 6-го, 7-го, 8-го созывов). С 1994 года он является главой правления и генеральным директором предприятия "Мотор Сич". Богуслаев входит в ТОП-25 самых богатых людей Украины.

"Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и промышленные газотурбинные установки.