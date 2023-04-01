В Улан-Удэ актёров с помощью полиции вывели из театра

В Улан-Удэ руководство Государственного русского драматического театра имени Бестужева в среду с помощью полиции вывело несколько актеров труппы из здания. Об этом сообщил местный телеграм-канал "Весь Улан-Удэ. Бурятия", а позднее подтвердил один из актёров.

На видео художественный руководитель театра Вячеслав Дьяченко спорит в гримёрке с несколькими артистами и заявляет, что они должны покинуть здание театра. Те говорят, что для этого у руководства должны быть письменные основания. Около актеров находятся сотрудники группы быстрого реагирования, они предпринимают попытки вывести актеров.

По информации "Весь Улан-Удэ. Бурятия", Дьяченко не хотел, чтобы актеры труппы "портили настроение" московским актёрам, которые участвуют в премьере спектакля "Живой товар". Сотрудники театра жаловались, что их не позвали на пресс-показ спектакля, им запрещают приходить в театр и отстраняют от работы. На видео Дьяченко говорит, что актёры руководимого им театра "устраивают либеральные штучки".



На ролике присутствует актер Владимир Барташевич. В своем инстаграме он рассказал, что в его гримёрку пришел Вячеслав Дьяченко и потребовал, чтобы тот покинул театр. "Нет никаких оснований. Сейчас приедет группа быстрого реагирования и меня будут выводить из театра. Так весело живём", - говорит он.

Как сообщили Сибирь.Реалии в театре, они не могут прокомментировать публикацию видео в телеграм-канале.