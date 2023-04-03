В Улан-Удэ суд присяжных назначил 17 и 18 лет бывшим полицейским Евгению Инкину и Дмитрию Истомину, признав их виновными в убийстве двух девушек в местности Клюквенная падь в 2002 году, сообщает "Газета Номер Один".
Одной пострадавшей, Евгении Шекуновой, было 17 лет, второй, Екатерине Патеюк, 18. В деле был третий обвиняемый, Александр Попов. Он был признан виновным и приговорён пяти годам колонии, однако избежал наказания из-за истечения сроков давности.
В 2021 году суд оправдал Инкина и Истомина, но родные погибших девушек подали апелляцию. В марте 2023 суд присяжных признал бывших сотрудников полиции виновными.
- В 2002 году в Клюквенной пади возле поселка Селенгинск в Бурятии были обнаружены тела двух девушки в возрасте 17 и 18 лет, изрубленные топором. Подозреваемые в деле появились только спустя 17 лет, когда третья девушка, участвовавшая в пикнике с местными милиционерами, решилась дать показания. По ее словам, когда милиционеры стали приставать к девушкам, ей удалось сбежать. Через несколько дней после двойного убийства милиционеры пытались утопить её в реке, утверждает она.
- Занимавшийся расследованиям дела оперативный сотрудник полиции Николай Кузьмин в 2022 году был застрелен на охоте с коллегами после того, как рассказал, что нашёл виновных. Его убил замначальника местного отдела полиции по кадровой работе Николай Стрекаловский. За это он был приговорён к двум годам условного срока, рассказывало издание "Холод".
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