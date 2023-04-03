В Улан-Удэ суд присяжных назначил 17 и 18 лет бывшим полицейским Евгению Инкину и Дмитрию Истомину, признав их виновными в убийстве двух девушек в местности Клюквенная падь в 2002 году, сообщает "Газета Номер Один".

Одной пострадавшей, Евгении Шекуновой, было 17 лет, второй, Екатерине Патеюк, 18. В деле был третий обвиняемый, Александр Попов. Он был признан виновным и приговорён пяти годам колонии, однако избежал наказания из-за истечения сроков давности.

В 2021 году суд оправдал Инкина и Истомина, но родные погибших девушек подали апелляцию. В марте 2023 суд присяжных признал бывших сотрудников полиции виновными.