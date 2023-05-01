В Улан-Удэ начинается суд над активисткой Натальей Филоновой

В Бурятии начинается судебный процесс по делу активистки Натальи Филоновой, обвиняемой в нападении на полицейских. Предварительное заседание пройдет в Октябрьском районном суде Улан-Удэ 2 мая.
Уголовное дело в отношении Филоновой возбудили в конце октября 2022 года. Ей вменяют нападение на двух сотрудников полиции, одному из которых она якобы сломала палец во время задержания на митинге против мобилизации.
Филонову поместили в СИЗО 17 ноября за нарушение правил домашнего ареста, в знак протеста она объявила голодовку. Тогда её муж, который проживает в другом селе, попал с инфарктом в больницу, из-за чего её сын, гостивший в то время у отца, остался один. Она заранее предупредила следователя о своем выезде и возращении домой. 16-летнего мальчика отправили в детский дом в Баргузинском районе.
- В марте 2023 года сотрудник детского дома не отпустил приемного сына Филоновой на судебное заседание к матери.
- Наталья Филонова - журналистка, освещавшая протесты в России. Филоновой 59 лет, она на пенсии, одна воспитывает 15-летнего сына с инвалидностью и получает пенсию в 11 400 рублей. В феврале 2022 года её обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга и оштрафовали на 250 тысяч рублей, позже этот штраф отменили. По обвинению в неповиновении требованию полицейского на том же митинге Филонову оштрафовали на 500 тысяч рублей. В апреле 2022 года активистку снова оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в акции в поддержку политзаключенных.
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