В Улан-Удэ начинается суд над активисткой Натальей Филоновой

В Бурятии начинается судебный процесс по делу активистки Натальи Филоновой, обвиняемой в нападении на полицейских. Предварительное заседание пройдет в Октябрьском районном суде Улан-Удэ 2 мая.

Уголовное дело в отношении Филоновой возбудили в конце октября 2022 года. Ей вменяют нападение на двух сотрудников полиции, одному из которых она якобы сломала палец во время задержания на митинге против мобилизации.

Филонову поместили в СИЗО 17 ноября за нарушение правил домашнего ареста, в знак протеста она объявила голодовку. Тогда её муж, который проживает в другом селе, попал с инфарктом в больницу, из-за чего её сын, гостивший в то время у отца, остался один. Она заранее предупредила следователя о своем выезде и возращении домой. 16-летнего мальчика отправили в детский дом в Баргузинском районе.